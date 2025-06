Corsi di guida sicura per i dipendenti di Poste italiane per prevenire incidenti

Nella filiale di Poste Italiane in via Pescara a Chieti Scalo, è stato svolto un importante corso di guida sicura dedicato ai dipendenti. Tenuto da funzionari della polizia stradale, l’evento mira a rafforzare la cultura della prevenzione e a ridurre il rischio di incidenti sulle strade. Questo impegno testimonia la volontà di Poste Italiane di garantire sicurezza e benessere tra i propri collaboratori, promuovendo una guida responsabile e consapevole.

Corso di guida sicura per i dipendenti delle Poste - Il corso di guida sicura, tenutosi presso il Centro di smistamento di Padova, è parte del progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane.

Poste Italiane: a Frosinone, corso di guida sicura per i dipendenti in collaborazione con la Polizia Stradale

Guida Sicura A Mestre: Formazione Per I Dipendenti Poste Italiane - MESTRE – Il progetto Guida Sicura, rivolto ai dipendenti di Poste Italiane, ha fatto tappa il 16 giugno 2025 nella sede di via Torino a Mestre. Si legge su nordest24.it

POSTE ITALIANE: TORNA A BRINDISI L'INIZIATIVA GUIDA SICURA Nei corsi di formazione coinvolti 25 dipendenti