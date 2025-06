Corriere dello Sport – Paredes da lunedì al Boca con la maglia numero 5 | l’indiscrezione dall’Argentina

Il calciomercato si infiamma: Leandro Paredes, da lunedì al Boca Juniors con la maglia numero 5, sta per tornare a casa. La sua storia con gli ‘Xeneizes’ si arricchisce di un nuovo capitolo, mentre i tifosi della Roma si preparano a salutare un centrocampista d’esperienza e talento. La clausola rescissoria di 3,5 milioni di euro potrebbe fare la differenza in questa emozionante trattativa, aprendo nuovi scenari nel calcio argentino e italiano.

2025-06-28 20:22:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del CdS: ROMA – Se i tifosi della Roma si preparano a salutare Leandro Paredes, quelli del Boca Juniors aspettano con ansia di riabbracciare il 30enne centrocampista, campione del mondo con l'Argentina e calcisticamente cresciuto proprio con la maglia degli 'Xeneizes' pronti ora a pagare ai giallorossi il prezzo della clausola rescissoria (3,5 milioni di euro) per riportarlo a casa. Paredes dalla Roma al Boca: le anticipazioni della stampa argentina. Tra il club di Buenos Aires e Paredes c'è accordo su tutta la linea (anche sull'ingaggio) e come rivelato in Argentina dal quotidiano 'Olè' non solo il Boca ha già incassato il "sì" del calciatore, ma ha già pensato a quale numero di maglia assegnargli: sarà la 5, quella che nel calcio sudamericano viene tradizionalmente assegnata al 'volante', il regista della squadra.