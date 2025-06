Corriere dello Sport | Napoli sprint per Lang e Juanlu Beukema sogna l’azzurro

Settimana decisiva per il mercato del Napoli, che punta a rinforzare la rosa con tre nuovi arrivi chiave. Dopo aver ufficializzato Meret, De Bruyne e Marianucci, la squadra di De Laurentiis si concentra su un esterno offensivo, un terzino destro e un difensore centrale. Secondo il Corriere dello Sport, tra le trattative più calde c’è quella per Lang e Juanlu, mentre Beukema sogna già l’azzurro: il mercato napoletano si infiamma, e il futuro si decide nelle prossime ore.

"> Settimana calda per il mercato del Napoli. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Meret e definito gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, il club di De Laurentiis è pronto a stringere su tre rinforzi: un esterno offensivo, un terzino destro e un difensore centrale. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la trattativa più vicina alla chiusura è quella per Noa Lang, ala del PSV Eindhoven, 26 anni, per cui è già stato raggiunto un accordo con il giocatore: contratto fino al 2030. Con il club olandese l’intesa è stata trovata per 25 milioni di euro più bonus, e domani potrebbe essere il giorno della firma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com