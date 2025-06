Corriere dello Sport | Il sogno Nuñez Lucca aspetta solo un cenno

Lorenzo Lucca è pronto a fare il grande salto: il suo nome risuona come uno dei profili più desiderati sul mercato. Con l’assenso già dato al Napoli, il giovane centravanti dell’Udinese aspetta solo un segnale per cambiare veste e contribuire alla nuova avventura. Il club ha individuato in lui l’elemento perfetto per potenziare l’attacco, affiancando Lukaku o puntando su Darwin Nuñez. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il suo futuro.

Lorenzo Lucca attende segnali. Ha già dato il proprio assenso al Napoli e spera che l'affare possa concretizzarsi. Il centravanti dell'Udinese è uno degli obiettivi principali per l'attacco, individuato dal club come profilo ideale per affiancare Romelu Lukaku e, in alternativa, al sogno Darwin Nuñez. Lo scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sottolineando come il gigante classe 2000 rappresenti una soluzione concreta per struttura fisica, capacità realizzativa e costi sostenibili. Lucca aspetta: c'è già l'accordo con il Napoli Lucca piace al Napoli già dalla scorsa estate e i 12 gol segnati nell'ultima stagione hanno consolidato l'interesse.

RAGAZZE DA SOGNO David e Sancho: Juve addosso “Nuñez presto a Napoli” Foti: “A lezione da Mou, che storia” La prima pagina di mercoledì 25 giugno ? #CorrieredelloSport Vai su Facebook

