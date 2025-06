Correva l' anno di Marco Saioni| Perugia 1889 – Le alcoliche invettive di Tegamino piazzista di fiammiferi e giornali

Per tutti era un personaggio di culto nella Perugia di fine ottocento, un’anima sprecata che, tra invettive e bicchieri di vino, incarnava la tragicomica lotta tra disperazione e ironia. La sua vita, un susseguirsi di sbornie e miseria, si tramutò in leggenda urbana, simbolo di una città e di un’epoca affacciata sul baratro. E così, tra le ombre di quella strada, la sua storia continua a svelarsi, lasciando un'eco indelebile nel cuore di Perugia.

Trascinava miseria e collera per le vie di Perugia. Una vita meschina annegata nel vino, quella di Tegamino, maschera tragicomica di un uomo senza nome. Contendeva il primato di sbornie estreme con Legnino, falegname, cervello in segatura, e altri fuoriclasse della specialità. Per tutti era. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it