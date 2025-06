Coro ' morte all' Idf' a Glastonbury la polizia Gb indaga

Al Glastonbury Festival, uno degli eventi musicali più iconici del Regno Unito, si sono scatenate polemiche a causa di cori controversi come "morte all'IDF". La polizia britannica sta attualmente indagando sull'episodio, che ha suscitato la condanna di Israele e un'ondata di discussioni sul rispetto e la libertà di espressione. L'episodio mette in evidenza come l'arte possa diventare veicolo di tensione politica, aprendo un dibattito cruciale sulla responsabilità degli artisti.

Hanno scatenato le polemiche e la condanna di Israele, i cori "morte all'Idf" scanditi sabato durante il Glastonbury Festival, tra i più popolari appuntamenti musicali in Inghilterra. La polizia indaga sull'episodio, riferisce Sky News, mentre l'ambasciata israeliana in Regno Unito si è detta "profondamente turbata". Video postati sui social mostrano uno dei membri della band Bob Vylan che grida lo slogan al microfono e alcuni spettatori che si uniscono a lui. Il duo punk inglese si stava esibendo prima della performance dei Kneecap, gruppo irlandese di cui il premier Keir Starmer aveva chiesto l'esclusione dal festival dopo che il frontman è finito sotto processo a Londra per violazione della legge sul terrorismo con l'accusa di aver sventolato un vessillo "pro Hezbollah e pro Hamas" in un concerto del novembre scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Coro 'morte all'Idf' a Glastonbury, la polizia Gb indaga

In questa notizia si parla di: glastonbury - morte - polizia - indaga

Agguato ad Avola, morto un 48enne E' morto nella notte nell'ospedale "Di Maria" di Avola, nel siracusano, Paolo Zuppardo, il 48enne, vittima ieri sera di un agguato: è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. La polizia indaga per risalire ai responsabili. ?Zup Vai su Facebook

Coro 'morte all'Idf' a Glastonbury, la polizia Gb indaga; Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver. La Polizia: Morte 11 persone; Vancouver, suv sulla folla durante un festival: 9 morti. Arrestato il conducente, la polizia: “Non è….

Coro 'morte all'Idf' a Glastonbury, la polizia Gb indaga - Hanno scatenato le polemiche e la condanna di Israele, i cori "morte all'Idf" scanditi sabato durante il Glastonbury Festival, tra i più popolari appuntamenti musicali in Inghilterra. Lo riporta ansa.it