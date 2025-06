Copyright sul corpo La via danese non basta a far vincere la verità

Nel mondo di oggi, il corpo umano diventa oggetto di tutela e contesa, tanto che la Danimarca si preoccupa di proteggerne l’immagine con il copyright. Ma è davvero questa la soluzione per difendere la nostra identità? La crescente intelligenza artificiale rischia di mettere in discussione la nostra autonomia, consentendo a sistemi automatici di riprodurre e manipolare le nostre azioni più intime. È il momento di riflettere: fino a dove possiamo spingerci per preservare la nostra umanità?

di Davide Rondoni Abbiamo perso anche la faccia a tal punto da doverla proteggere con un copyright? Insomma, la stupidissima intelligenza artificiale (come può esser stupido qualsiasi aggeggio inventato da uomini intelligenti, anche un martello) rischia di dar modo a tanti di usare il nostro corpo riprodotto per farci dire, fare, baciare, lettere e testamento e altre cose che non vogliamo fare. Nella solerte Danimarca, dove come pare già dai tempi d'Amleto ci dev'essere del marcio ma anche un Giudice, il governo ha pensato di modificare le leggi in modo tale che se un tizio pubblica grazie all'uso stupido di algoritmi una foto mia che sto in mezzo a Jeff Bezos e sua moglie, lo si possa denunciare come deep-fake.

