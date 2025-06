Coppia di sposini organizza le nozze ma all’improvviso la location non è più disponibile | l’incubo di Dara Sweatt e Doug Carlisle

Immaginate il cuore che si ferma: tutto era pronto per il giorno più bello, e all'improvviso, la location dei sogni sparisce nel nulla. È la paura di Dara Sweatt e Doug Carlisle, una coppia innamorata che aveva pianificato ogni dettaglio del loro matrimonio, solo per trovarsi di fronte a un improvviso imprevisto. Ma come affrontare questa crisi? Scopriamolo insieme in questa vicenda che mette alla prova la forza dell'amore e la capacità di reinventarsi.

Immaginate aver preparato tutto per il “grande giorno” e poi ricevere una mail in cui viene annunciato che la location scelta non è più disponibile. Ne sanno qualcosa Dara Sweatt (31 anni) e Doug Carlisle (42 anni), una coppia che si è conosciuta nel 2020 e che, lo scorso gennaio, ha deciso di sposarsi. Da quel momento ha preso avvio tutta la macchina organizzativa del matrimonio: un’impresa tutt’altro che semplice tra location, DJ, fiorista e una miriadi di altri dettagli. Gli invitati? 130 persone. Ogni aspetto ha richiesto una pianificazione accurata e puntuale, come fatto proprio dalla coppia protagonista di questa assurda storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Coppia di sposini organizza le nozze, ma all’improvviso la location non è più disponibile: l’incubo di Dara Sweatt e Doug Carlisle

