Coppa Paolino Teodori Via allo show | c’è la gara

Spettacolo e adrenalina, lungo i tornanti che da colle San Marco conducono a San Giacomo, per la 64esima edizione della Coppa Paolino Teodori. Oggi è il giorno della gara, con la prima salita in programma alle 9 che vedrà protagonisti gli oltre duecento piloti che hanno superato le verifiche di venerdì scorso. A seguire, subito dopo ‘Gara-1’, la partenza di ‘Gara-2’. Il tutto sotto la supervisione del direttore di corsa Fabrizio Bernetti e dell’aggiunto Stefano Torcellan. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Aci Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat), su Tvrs (canale 13) e in streaming sui canali social della Coppa Teodori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it