Coppa Italia | Milan debutta contro il Bari ritiro a Roccaraso per i pugliesi

La stagione ufficiale del Milan sta per iniziare, ma il primo scontro è già alle porte: il debutto contro il Bari ai trentaduesimi di Coppa Italia il 17 agosto a San Siro. Nel frattempo, i pugliesi stanno trascorrendo un ritiro a Roccaraso, pronti a sorprendere e scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante avventura. La sfida è alle porte: chi salirà sul palcoscenico più grande quest’anno?

La stagione ufficiale del Milan prenderà il via il prossimo 17 agosto a San Siro, con i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia: Milan debutta contro il Bari, ritiro a Roccaraso per i pugliesi

In questa notizia si parla di: coppa - italia - milan - bari

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Promemoria per i macachi ridens Prossima partita nerazzurra Inter-Fluminense, ottavi del Mondiale Prossima partita rossonera Milan-Bari, preliminari di Coppa Italia #InterRiverPlate Vai su X

Coppa Italia: 32esimi di finale ?Milan-Bari in programma domenica 17 agosto allo stadio "Giuseppe Meazza" si giocherà alle ore 21.15. #100x100bari #sscbari #CoppaItaliaFrecciarossa #milanbari Vai su Facebook

Milan-Bari e il debutto di Allegri al 17 agosto: ecco il tabellone della Coppa; Coppa Italia, quando si gioca Milan-Bari. Il programma del torneo; Coppa Italia 2025/26: si parte il 9 agosto con i preliminari, Milan-Bari il 17/8.

Entella-Ternana il 9 agosto apre la Coppa Italia. Milan-Bari il 17 alle 21.15: scarica il tabellone - Sono quattro le gare del turno preliminare, tra 9 e 10 agosto. Si legge su gazzetta.it

Coppa Italia 2025-2026, il tabellone: Milan in campo il 17 agosto, calendario e date - Il Bologna è la testa di serie numero 1, nella parte alta con Juve, Milan e Lazio. Secondo fanpage.it