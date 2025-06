Coppa del mondo canoa l’Italia non riesce ad essere protagonista nel kayak cross a Praga

La Coppa del Mondo di canoa a Praga si conclude con un amaro risultato per l’Italia nel kayak cross. Dopo tre intense giornate di gara, le nostre atlete non riescono a salire sul podio, lasciando spazio alle rivali internazionali. Nella finale femminile, la vittoria va alla ceca Tereza Kneblova, seguita dalla francese Camille Prigent. La nostra rappresentante conclude in terza posizione, un risultato che invita a riflettere e a migliorare per future competizioni.

Si conclude con la terza ed ultima giornata di gare la terza tappa di Coppa del Mondo, competizione iniziata venerdì e terminata oggi in quel di Praga. Nelle competizioni del kayak cross l'Italia non riesce a conquistare il podio e deve accontentarsi delle posizioni di retrovia. Nella finale a quattro del kayak cross femminile s'impone la ceca Tereza Kneblova davanti alla francese Camille Prigent. Conclude la sua prova in terza posizione la statunitense Evy Leibfarth, deve invece accontentarsi del quarto posto la britannica Kimberley Woods. Si ferma subito la corsa dell'unica atleta italiana iscritta alla gara.

