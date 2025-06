coppa bruno passalacqua vince il follonicagavorrano

Un match avvincente tra INVICTASAURO e Follonicagavorrano si conclude con la vittoria della squadra ospite, grazie a un gol decisivo di Passalacqua alla fine del secondo tempo. La partita ha regalato emozioni, tattiche intense e un pubblico appassionato che ha tifato fino all'ultimo istante. Questa vittoria rafforza la posizione dell’INVICTASAURO in classifica, lasciando gli spettatori entusiasti. Ma cosa riserverà il prossimo appuntamento? Restate sintonizzati per scoprire i nuovi sviluppi del campionato!

INVICTASAURO 0 FOllonicagavorrano 1 INVICTASAURO: Kopshti, Fommei (4' pts Liculescu), Murineddu, Repola, Bruni, Perciavalle, Canu (6' sts Corsini), Francavilla, Ibraimi (25' st Zauli), Rossi (36' st Di Domenico), Sabbatini. All. Papini. UsFG: Comparini, Mancinelli (36' st Chinellato), Picci, Miccoli (1' pts Sorvillo), Pimpinelli, Cionini, Scartabelli, Moroni (3' sts Ghirlandini), Pallini, Calvi (21' st Giannoni), Chtimi (1' pts Cozzatelli). All. Pagliarini. Rete: 1' pts Giannoni. La Coppa Bruno Passalacqua è del FollonicaGavorrano. I giocatori biancorossoblĂą si aggiudicano la vittoria del torneo nella finalissima contro l' Invictasauro, battendo i grossetani per 0-1 grazie a un gol del solito Giannoni in apertura del primo tempo supplementare, dopo appena un minuto di gioco dal rientro in campo dopo i primi 90 minuti.