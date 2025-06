Cooperativa Osa c' è l' accordo | ma l' inerzia del Comune mette a rischio 111 lavoratori

L’accordo con la cooperativa Osa, siglato in Comune per salvare 111 posti di lavoro, rischia di saltare a causa dell’inerzia amministrativa. La gestione dei servizi di integrazione scolastica e dei centri estivi mostra evidenti criticità che mettono in discussione la continuità occupazionale. La situazione chiede interventi immediati per garantire non solo i posti di lavoro, ma anche la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le prossime settimane saranno decisive per evitare conseguenze irreparabili.

L'accordo con la cooperativa Osa è stato firmato nei giorni scorsi in Comune, in extremis, per salvare 111 posti di lavoro in scadenza il 30 giugno. Ma la gestione da parte dell'amministrazione comunale dei servizi di integrazione scolastica e dei centri estivi rivela tutte le sue falle.

