Controlli sulle spiagge e negli stabilimenti di Porto Cesareo | sanzioni e sequestri

A Porto Cesareo, le autorità hanno intensificato i controlli sulle spiagge e negli stabilimenti per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Polizia, carabinieri, capitaneria e Asl hanno unito le forze in un'azione coordinata, che ha già portato a sanzioni e sequestri. Un intervento deciso per tutelare il patrimonio naturale e la serenità di residenti e turisti, segno di un impegno costante per una località sempre più sicura e rispettosa delle regole.

PORTO CESAREO – Controlli interforze a Porto Cesareo. Nella mattinata di ieri, infatti, delle verifiche sono state eseguite da parte di polizia, carabinieri, polizia locale, capitaneria di porto e Asl. Una attività disposta dal questore leccese, Giampietro Lionetti, in una delle principali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

