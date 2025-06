Controlli antidroga dei carabinieri | 9 arrestati nei luoghi della movida

I controlli antidroga dei carabinieri nel cuore della movida romana hanno portato all’arresto di nove persone, un chiaro segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i giovani e garantire la sicurezza urbana. Le operazioni, mirate e coordinate nelle zone più frequentate, dimostrano come la lotta allo spaccio sia una priorità per preservare il nostro tessuto sociale. Nel quartiere Alessandrino, i...

Nove persone arrestate. È questo il bilancio dell'azione condotta in maniera mirata dal comando provinciale di Roma per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Le operazioni sono state coordinate nei luoghi che sono maggiormente frequentati dai giovani. Nel quartiere Alessandrino, i.

