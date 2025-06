Contro i pregiudizi. Una mostra rivede il mostruoso.

creato un percorso che sfida i pregiudizi e rivisita il mostruoso sotto una luce nuova. Attraverso opere sorprendenti e riflessioni profonde, l’esposizione invita a esplorare le molteplici sfumature di ciò che consideriamo “mostro”, rivelando come spesso ciò che ci spaventa nasconde un mondo di significati nascosti. Un’occasione unica per rivedere il mostruoso e confrontarsi con i nostri timori più profondi, aprendosi a nuove interpretazioni e comprensioni.

C’è chi, parlando di mostri, penserà alla paura, chi all’orrore, chi all’inspiegabile fascino per l’ignoto. Qualcuno penserà alla guerra, qualcun altro alla politica e alla società, oppure al concetto di deformità, di interiorità disturbata o diversità rispetto all’ordinario. Per il progetto espositivo “Monstra. Una mostra prodigiosa”, Alchemica Aps, associazione capofila promotrice della mostra, e la curatrice Camilla Nacci Zanetti, hanno pensato prima di tutto alle opere di un nutrito gruppo di artisti e artiste che lavorano sul tema del mostruoso e del fantastico. Venerdì 11 luglio alle 19, Carme di via delle Battaglie, a Brescia, ospita questa esposizione, nata da una ricerca culturale e antropologica attorno al concetto di mostro e alla sua etimologia originaria, con l’intento di riflettere sulla diversità e sulle sue rappresentazioni, tra paure, desideri e trasformazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it