Conto alla rovescia per l' inizio dei saldi estivi i consigli per evitare ' fregature'

Il conto alla rovescia per i saldi estivi è ufficialmente iniziato! In Abruzzo, come nel resto d’Italia, il countdown si conclude sabato 5 luglio, dando il via a ben 60 giorni di offerte imperdibili. Ma attenzione: tra occasioni vere e fregature, conoscere i trucchi del mestiere è fondamentale. Ecco i nostri consigli per fare acquisti intelligenti e risparmiare senza brutte sorprese, perché un acquisto ben ponderato è sempre il miglior affare.

Inizia il conto alla rovescia per l'avvio dei saldi esitvi che in Abruzzo, come in tutte le regioni italiane (con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano), partiranno sabato 5 luglio. Per 60 giorni i negozianti potranno effettuare vendite promozionali. In vista del periodo estivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

