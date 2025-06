Continua il caldo record | la prossima settimana previsti 40 gradi

Il caldo record continua a imperversare, con temperature che raggiungeranno i 40°C venerdì 4 luglio, sfidando ogni precedente primato. A Parma oggi si gode di un bel tempo, ma il clima torrido non dà tregua: afa, umidità alle stelle e giornate da record. È il momento di proteggersi e affrontare questa ondata di calore con saggezza, perché le prossime settimane promettono ancora temperature insolitamente elevate. Restate aggiornati per scoprire come affrontare al meglio questa sfida estiva.

Caldo, afa, umidità alle stelle e ancora caldo record. Secondo le previsioni si 3bmeteo, la prossima settimana sarà ancora più torrida di questa, con temperature che si attesteranno attorno ai 40 gradi venerdì 4 luglio, con punte di 38 gradi nel resto della settimana. A Parma oggi bel tempo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - settimana - gradi - record

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Nel fine settimana del 17-18 maggio, Napoli e la Campania si preparano a un assaggio d'estate, con temperature che toccheranno i 25 gradi e giornate soleggiate.

VERSO UN GIUGNO DA RECORD. CULMINE DEL CALDO AD INIZIO PROSSIMA SETTIMANA Le temperature di oggi 26 giugno nel Folignate sono state di circa 4-5 gradi superiori alle medie del periodo 1994/2016. L'intero mese si appresta a terminare con Vai su Facebook

Caldo record in questo fine settimana, come da previsioni. A Siracusa il primato, sfiorati i quaranta gradi. Chi può cerca refrigerio a mare. Ce ne occuperemo nel #Tg delle 14. @TgrSicilia seguiteci sul nostro sito: http://RAINEWS.IT/TGR/SICILIA Vai su X

Continua il caldo record: la prossima settimana previsti 40 gradi; Caldo in Emilia Romagna: temperature record per una settimana, poi un periodo fresco; Caldo record e temperature roventi, a Milano si arriva a 40 gradi: i consigli del ministero della Salute.

Caldo record nel fine settimana, oggi 17 città da bollino rosso: dal Ministero inviti alla prudenza - I termometri continueranno a salire fino a domenica con un picco diffuso di 40°C in buona parte del Paese. Lo riporta msn.com

Caldo in Emilia Romagna: temperature record per una settimana, poi un periodo fresco - “Un giorno di maltempo che porterà anche grandinate, poi alcuni giorni di tregua: avremo anche 10 gradi ... Riporta msn.com