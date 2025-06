Continassa Juve | i bianconeri mettono nel mirino il Real Madrid! Riprendono gli allenamenti made in USA

La Juventus torna in campo alla Continassa tra entusiasmo e sfide ambiziose: i bianconeri puntano a sfidare il Real Madrid, mentre si preparano agli imminenti impegni internazionali. Con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e probabili formazioni, la squadra dimostra determinazione e voglia di rivalsa. La continuità negli allenamenti e le novità dalla Continassa sono il segnale di una Juve pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Riprende ad allenarsi la Juventus, che mette ufficialmente nel mirino gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Tanto lavoro atletico e di campo per i ragazzi di Tudor Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com