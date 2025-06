Consumers' Forum turismo accessibile mercato da 27 miliardi

In un mondo che si muove verso un turismo sempre più inclusivo, il mercato da 27 miliardi di euro nel settore accessibile si presenta come una grande opportunità inesplorata. In Europa, 133 milioni di persone con disabilità o patologie croniche desiderano viaggiare, generando oltre 400 miliardi di euro all’anno. Tuttavia, l’Italia, nonostante gli sforzi, resta indietro. Lo afferma Consumers' Forum, associazione indipendente di riferimento nel settore, sottolineando la necessità di un cambiamento reale e sostenibile.

In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche. Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d'affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L'Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile. Lo afferma Consumers' Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni. "Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui.

