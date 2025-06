Consulenza finanziaria più di una famiglia su 4 affida i risparmi a un professionista

Secondo l'ultimo Rapporto Assoreti, circa il 25% delle famiglie italiane si affida a un consulente finanziario per gestire i propri risparmi, testimoniando la crescente fiducia nel settore. Questa tendenza riflette l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati per pianificare il proprio futuro economico con sicurezza e competenza. La consulenza finanziaria non è più un lusso, ma una scelta strategica fondamentale per proteggere e valorizzare il proprio patrimonio.

Roma, 29 giugno 2025 – Il settore della consulenza finanziaria in Italia è un pilastro economico in continua espansione, il che dimostra la crescente fiducia dei risparmiatori e l'efficacia del servizio offerto. Non si tratta di semplice intermediario, ma di un professionista della pianificazione, capace di tradurre obiettivi personali in strategie finanziarie concrete. I dati del Rapporto Assoreti. Secondo l'ultimo Rapporto Assoreti, il patrimonio totale gestito dalle reti di consulenza finanziaria ha s uperato i 700 miliardi di euro a fine 2023, una crescita impressionante dai circa 500 miliardi del 2020.

