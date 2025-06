Consegnate le chiavi della nuova caserma dei carabinieri di Manoppello FOTO

Sabato 28 giugno, la comunità di Manoppello ha celebrato un momento importante con la consegna delle chiavi della nuova caserma dei carabinieri. Un'opera pubblica all’avanguardia, costruita secondo i più avanzati principi di sostenibilità e efficienza energetica, si estende su circa mille metri quadrati di modernità e funzionalità. Questo investimento rappresenta un passo decisivo verso un servizio più sicuro e efficiente per tutti i cittadini, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia nel territorio.

