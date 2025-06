Conferenza stampa Chivu pre Inter Fluminense | Siamo pronti per domani sulla titolarità di Thuram deciderò io Frattesi e Calhanoglu? Vi spiego perché abbiamo deciso di mandarli a Milano alcune voci…

Domani si accendono le emozioni al Mondiale per Club con la conferenza stampa di Chivu, che svela le strategie dell'Inter in vista degli ottavi contro il Fluminense. Tra titolarità di Thuram e decisioni su Frattesi e Calhanoglu, il tecnico nerazzurro spiega le scelte della squadra. Restate con noi: alle 23.30 seguiremo in diretta tutte le dichiarazioni e le ultime novità . L’Inter è pronta a salire di livello!

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Fluminense: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia degli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Fluminense, match valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrĂ inizio alle ore 23.30, noi di InterNews24  la seguiremo live. INTER PRONTA A SALIRE DI LIVELLO? – « Siamo pronti come lo siamo stati dall’inizio, siamo venuti qua per onorare questo torneo., Per onorare quello che la nostra societĂ rappresenta nel mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Fluminense: «Siamo pronti per domani, sulla titolaritĂ di Thuram deciderò io. Frattesi e Calhanoglu? Vi spiego perchĂ© abbiamo deciso di mandarli a Milano, alcune voci…»

In questa notizia si parla di: stampa - chivu - inter - fluminense

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu - una determinazione e una lucidità sorprendente. Chivu ha sottolineato l’importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, concentrati sull’obiettivo di passare il turno e regalare ai tifosi italiani un’altra grande emozione internazionale.

Data ed orario della conferenza stampa Ecco quando parla Chivu in vista di Inter Fluminense Vai su Facebook

Data ed orario della conferenza stampa Ecco quando parla #Chivu in vista di #InterFluminense Vai su X

LIVE/ Inter, Chivu: “Pronti per passare il turno ed essere la nostra miglior versione”; Conferenza stampa Chivu pre Inter Fluminense LIVE: le parole; Inter-Fluminense, conferenza Chivu LIVE alle 23.30.

LIVE/ Inter-Fluminense, la conferenza stampa di Chivu alla vigilia dell’incontro - Le parole dell’allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale per club Inter- Come scrive fcinter1908.it

Tra poco Chivu in conferenza LIVE da Charlotte - L'allenatore dei nerazzurri presenta gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Si legge su sport.sky.it