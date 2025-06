Conferenza stampa Chivu pre Inter Fluminense | ecco quando parlerà il tecnico

Cristian Chivu si prepara a rispondere alle domande dei media in vista della sfida decisiva tra Inter e Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La conferenza stampa è programmata per oggi, offrendo un’occasione unica per scoprire le strategie e le emozioni che accompagnano questa importante partita. Non perdete l’appuntamento: ecco quando il tecnico parlerà prima di questa sfida cruciale.

in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Cristian Chivu si presenterĂ oggi in conferenza stampa per presentare la gara di domani tra la sua Inter e il Fluminense, sfida valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club. La gara andrĂ in scena domani sera al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia). Dopo aver vinto il girone E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, i ragazzi di Chivu sono chiamati ad una sfida de dentro o fuori contro i brasiliani guidati da Renato Portaluppi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Fluminense: ecco quando parlerĂ il tecnico

