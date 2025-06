Concorso pubblico per 1.248 funzionari presso il Ministero dell’Interno | riapertura termini e modifica parziale scadenza 10 luglio

Sei interessato a una carriera nel settore pubblico? Il Ministero dell’Interno ha annunciato la riapertura dei termini e alcune modifiche al concorso per 1.248 funzionari, offrendo così nuove opportunità di assunzione a tempo indeterminato. Questa è la tua occasione per entrare a far parte dell’Amministrazione civile! Scopri tutti i dettagli e preparati a cogliere questa importante sfida professionale.

È stata disposta la riapertura dei termini e la modifica parziale del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1.248 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato presso l’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, nell’Area dei funzionari. Il provvedimento fa seguito all’esecuzione della sentenza n. 753 del 15 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - pubblico - funzionari - ministero

Concorso pubblico Senato della Repubblica: posti disponibili e modalità di selezione - Il Senato della Repubblica ha aperto un concorso pubblico per l'assunzione di 15 Consiglieri parlamentari, suddivisi nei settori giuridico ed economico.

Prosegue il concorso pubblico per l’assunzione di 267 funzionari da inserire nei ruoli del Ministero della Difesa: dopo il momentaneo blocco della procedura, l’amministrazione ha riadottato formalmente il bando e pubblicato l’elenco completo delle buste cont Vai su Facebook

Il Ministero dell'Interno riapre il concorso per funzionari alle persone straniere: domande entro il 10 luglio 2025 sul portale dell'InPA; Riaperti i termini del Concorso Funzionari Ministero dell’Interno 2024 per 1248 posti: Bando, modifiche e nuova scadenza; Concorso per 161 funzionari da destinare agli USR.

Concorso per 1248 funzionari ministero Interno: riapertura della domanda - Sono stati riaperti i termini di presentazione della domanda al concorso pubblico per reclutare 1248 funzionari dell’Amministrazione civile del ministero dell’Interno. Da msn.com

Maxi Concorso Ministero dell’Interno: riaperti i termini per 1248 funzionari | Bando e Domanda - Torna attivo il maxi concorso per funzionari del Ministero dell’Interno 2024: nuove possibilità per candidarsi dopo la modifica del bando. Scrive younipa.it