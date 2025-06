Concorso PNRR 1 | ecco le GM integrate con gli idonei fino al 30% dei posti In aggiornamento

Il concorso PNRR 1 si arricchisce di nuove opportunità grazie a un’importante novità normativa: le graduatorie vengono integrate con gli idonei fino al 30% dei posti disponibili. L’USR Sicilia è il primo ad aver pubblicato gli elenchi aggiornati, offrendo ai candidati una chance concreta di entrare in gioco. Scopriamo insieme come questa estensione può influenzare il percorso di assunzione e quali sono i prossimi passi da seguire.

