Concorso Accendiamo le stelle primo premio per lo studente Spagnolo del liceo da Vinci

Con grande entusiasmo, celebriamo il talento e la passione di Daniele Spagnolo, studente spagnolo del Liceo Da Vinci di Reggio Calabria, che ha conquistato il primo premio al concorso "Accendiamo le stelle". La premiazione, svolta in un contesto mozzafiato al MArRC, testimonia come l'impegno e la creativitĂ possano aprire porte verso orizzonti sempre piĂą luminosi. Un risultato che sprona tutti a sognare in grande e a credere nel proprio futuro.

Daniele Spagnolo, studente della 2B del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, è stato insignito del mprimo premio al concorso "Accendiamo le stelle". La cerimonia di premiazione si è svolta nel suggestivo terrazzo panoramico del MArRC, alla presenza della dirigente del MIM. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

