Concorsi Più Europa | Nuove opportunità di lavoro ma il centrodestra si perde in sterili polemiche

I concorsi Pi249 Europa rappresentano una grande occasione di crescita e stabilità nel panorama occupazionale, ma il centrodestra si perde in polemiche sterili. Accogliamo con entusiasmo l’avvio delle procedure da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria per coprire 75 posizioni lavorative, un passo fondamentale per rilanciare il territorio e offrire nuove prospettive ai cittadini. È il momento di mettere da parte le divisioni e concentrarsi sui risultati concreti che questa iniziativa può portare.

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’avvio, da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, della programmazione delle procedure per i nuovi concorsi pubblici finalizzati alla copertura di 75 posizioni lavorative". Ad affermarlo in un comunicato stampa il coordinamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

