Concorrenza spietata abbonamenti a 1.200 euro rinnovati senza preavviso e prezzi rialzati | dentro al business delle palestre

una sfida ancora più impegnativa, lasciando molti utenti frustrati e disorientati. In un mercato così competitivo e in continua evoluzione, conoscere i propri diritti e trovare soluzioni alternative diventa fondamentale per non rinunciare alla propria salute senza svuotare il portafoglio.

Andare in palestra a Milano non è per tutti. Insieme a Roma, il capoluogo lombardo è la città dove fare fitness costa di più. Gli ultimi dati disponibili parlano di una media di 52 euro al mese. Se poi i prezzi degli abbonamenti vengono alzati senza avvisare prima i clienti, allenarsi diventa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

