Concerto di Radio Italia con quasi 50 mila fan la questura | Vigilanza dall' alto per la prima volta usato il drone

Un grande successo per il concerto "Radio Italia Live" al Foro Italico, con quasi 50 mila fan entusiasti. Per garantire la sicurezza di tutti, le autorità hanno adottato un approccio innovativo, utilizzando per la prima volta droni per la vigilanza dall’alto. Un esempio di come tecnologia e organizzazione possano coniugarsi per eventi di grande impatto, assicurando divertimento e sicurezza ai partecipanti, e aprendo nuove strade per la gestione degli eventi pubblici.

Quasi 50 mila persone per il concerto "Radio Italia Live" organizzato sul prato del Foro Italico. "Una complessa gestione dell'evento, che è avvenuta secondo le direttive del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura, che ha visto collaborare le forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Radio Italia Live – Il Concerto 2025, a Palermo Annalisa, Blanco, Negramaro - Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 27 giugno 2025 nel suggestivo Foro Italico, portando sul palco star come Blanco, Annalisa e i Negramaro.

Palermo - Quasi tutto pronto per il grande concerto di Radio Italia il 27 giugno 2025 ANNALISA, BLANCO, FRANCESCO GABBANI, GAIA, NEGRAMARO, NOEMI, RAF, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, TANANAI, THE KOLORS. Vai su Facebook

Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco nelle quasi quattro ore ininterrotte di show. #radioitalialive Vai su X

VIDEO| Trionfo a Palermo per Radio Italia Live – Il Concerto: in 50mila al Foro Italico - Radio Italia Live – Il Concerto ha trionfato a Palermo: 50. Si legge su dire.it

Il concerto di Radio Italia fa grande Palermo: e si pensa già al 2026 - L’attesa è stata gratificata da una presenza imponente, robusta di pubblico, il concerto di Radio Italia dopo un anno di assenza ha fatto sentire il suo peso. Secondo lasicilia.it