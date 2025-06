Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari la retata | parcheggiatori abusivi e ambulanti non autorizzati

Nel cuore di Napoli, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Maradona, la polizia municipale ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Con 73 agenti impiegati, sono stati smantellati 160 parcheggiatori abusivi e ambulanti non autorizzati, di cui tre denunciati. La tutela dei partecipanti e del patrimonio urbano resta una priorità, assicurando un’esperienza sicura e piacevole per tutti gli spettatori.

Controlli serrati della polizia municipale di Napoli in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Maradona. Ben 73 agenti sono stati impiegati per garantire l’ordine nell’area di Fuorigrotta. Otto parcheggiatori abusivi sono stati individuati, tre dei quali denunciati, con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

