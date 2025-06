Conceicao Juventus il futuro del portoghese torna in bilico | non crolla il muro del Porto i bianconeri ora valutano un piano B

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus rimane incerto, con il muro del Porto che resiste alle offerte bianconere. I dirigenti juventini, consapevoli delle difficoltà , stanno già valutando un piano B per rafforzare le corsie. La decisione finale dipenderà dall’esito delle trattative, ma l’obiettivo è chiaro: non perdere tempo e trovare subito un’alternativa valida. La campagna acquisti dei bianconeri si fa sempre più intricata, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi.

per le corsie. Il futuro di Francisco Conceicao è uno dei temi più dibattuti in casa Juventus, con i bianconeri che hanno l’esigenza di trovare un accordo se vogliono continuare a puntare sul portoghese anche la prossima stagione. Il Porto è fermo sulle sue posizioni: pretende il pagamento dei 30 milioni di euro della clausola, una cifra che la Juve vorrebbe abbassare. Altrimenti ecco che spunta Sancho: l’inglese potrebbe prendere il posto di Chico. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, il futuro del portoghese torna in bilico: non crolla il muro del Porto, i bianconeri ora valutano un piano B

In questa notizia si parla di: juventus - portoghese - bianconeri - conceicao

Calciomercato Juventus, sguardo al futuro! Giuntoli mette gli occhi sul nuovo Francisco Conceicao: l’erede del portoghese costa 20 milioni di euro! - Nel calciomercato Juventus si guarda al futuro, con Cristiano Giuntoli che punta su Francisco Conceicao come erede del portoghese.

Infortunio Conceicao: il portoghese in dubbio contro il Manchester City L'attaccante non ha svolto la seduta in gruppo nella giornata di ieri, effettuando un lavoro personalizzato #Juventus #Conceicao Vai su Facebook

La #Juventus ha presentato al #Porto una prima offerta per trattenere Francisco #Conceição, ma è stata ritenuta insufficiente. I bianconeri hanno cercato di restare sotto i 30M€ di euro, mentre il club portoghese chiede una cifra più alta. [@DiMarzio] Vai su X

Conceicao, allarme Juve rientrato: niente allenamento ma torna in gruppo; Conceicao Juve, Tudor vuole tenere il portoghese: ultime; Juve, dal Portogallo assicurano: riscatto di Conceiçao entro il 15 luglio.

Conceicao e Sancho, destini incrociati: uno esclude l'altro, le mosse della Juventus - Sì, ancora una volta in casa Juventus, come spesso è accaduto in tempi recenti, tira aria di tormentone. Scrive ilbianconero.com

Conceicao Juve, l’offerta per il riscatto non basta! La risposta del Porto all’ultima proposta dei bianconeri. Rivelazione - Che cosa filtra Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato ... Secondo juventusnews24.com