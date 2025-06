Conceicao Juve ottime notizie per Tudor dopo l’allenamento odierno! Come sta il portoghese e cosa filtra in vista del Real Madrid Ultime

Ottime notizie dalla Juventus: dopo l’allenamento odierno, Francisco Conceicao ha completato tutta la sessione con il gruppo, segnando un passo importante verso il recupero in vista dei quarti di finale contro il Real Madrid. Cosa filtra sul suo stato di forma e le decisioni di mister Tudor? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le strategie che potrebbero cambiare le carte in tavola.

di Marco Baridon Conceicao Juve, ottime notizie per Tudor dopo l’allenamento odierno: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del portoghese. Arrivano importanti aggiornamenti dopo l’allenamento odierno della Juve in vista della sfida contro il Real Madrid. Come appreso da , Francisco Conceicao ha svolto tutta la seduta con il gruppo. Il calciatore è quindi recuperato in vista degli ottavi di finale. Sarà da capire se mister Tudor lo utilizzerà o meno dal primo minuto ma quella che arriva dall’America è sicuramente un’ottima notizia. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com