Con Trump torna la metafora del padre severo. Cosa significa secondo Carone.

Con Trump, la metafora del padre severo torna prepotentemente alla ribalta, incarnando un’immagine di autorità imponente e decisionista. Secondo Carone, questa figura rappresenta più di una semplice immagine: è un simbolo di forza e controllo che il tycoon utilizza per consolidare il suo ruolo politico e comunicativo. Un elemento che, tra provocazioni e strategia, continua a definire il suo stile unico e riconoscibile nel panorama internazionale...

"Paparino a volte usa toni forti", ha scherzato Mark Rutte accanto a Donald Trump, al summit Nato. Il premier olandese ha inteso sdrammatizzare. Ma Trump no. Ha rilanciato il siparietto su Instagram con orgoglio, come un'investitura. È bastato un soprannome ("daddy") per riattivare una metafora potente, che Trump ha cavalcato fin dal principio: quella del padre severo, figura centrale nel suo lessico politico e nella sua strategia comunicativa. Solo che oggi quella metafora non basta più. E il contesto è radicalmente cambiato. Nel 2016, Trump si presentava come il padre che rimette ordine dopo il caos.