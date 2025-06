Con Mare e Vitovska in Morje il grande Carso nel bicchiere

Immersa tra mare e terra, la regione del Carso si svela in un’esperienza unica con Mare e Vitovska in Morje. Non è solo una degustazione, ma un viaggio nel tempo, nel paesaggio e nel sapore di un territorio autentico. Il 27 e il 28 giugno, al Castello di Duino, questa 19ª edizione promette di emozionare gli amanti del buon vino e della cultura locale, un’occasione da non perdere per scoprire il cuore del Carso nel bicchiere.

Non è una sagra, non è una fiera, non è una degustazione come se ne vedono a decine. Mare e Vitovska in Morje è un'altra cosa. È un posto, un tempo e un vino. Punto. Il 27 e il 28 giugno, al Castello di Duino, si tiene la 19ª edizione di un appuntamento che per

Mare e Vitovska in Morje 2025 - Il programma prevede 30 cantine con oltre 50 vitovske da degustare, 4 vignaioli ospiti e food. Secondo gazzettadelgusto.it

