Con l’auto contro un albero | quarantenne incastrato nell’abitacolo

Alle prime luci dell'alba, un grave incidente scuote Falerone: un'auto si schianta violentemente contro un albero, intrappolando un uomo di circa quarant'anni nell'abitacolo. La scena, avvenuta in via Volpi alle 4:15, ha svegliato gli abitanti del paese, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'intervento dei vigili e dei paramedici è stato tempestivo. La comunità attende aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Falerone (Fermo) 29 giugno 2025 – Intorno alle 4,15 di questa mattina un violento scontro è stato registrato a Falerone in via Volpi, dove un auto per cause in corso  di accertamento è andata ad impattare violentemente senza coinvolgere altri mezzi contro un albero.  Alla guida del messo un uomo poco piĂą che quarantenne residente della zona. I gli abitanti svegliati dal rumore, hanno lanciato subito l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari del servizio ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fermo, questi ultimi hanno impiegato qualche minuto per estrarre l’uomo rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con l’auto contro un albero: quarantenne incastrato nell’abitacolo

In questa notizia si parla di: auto - albero - quarantenne - incastrato

Si schianta contro un albero e l'auto gira su se stessa - Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilitĂ sulla strada regionale 353, coinvolgendo una donna al volante di una Peugeot 206.

Con l’auto contro un albero: quarantenne incastrato nell’abitacolo; Alluvione di Valencia, così una donna ha salvato un poliziotto: “Era incastrato fra le carcasse delle auto”; Maltempo a Roma e nel Lazio, 5 vittime: morto 14enne schiacciato dal padre a Capena.

Con l’auto contro un albero: quarantenne incastrato nell’abitacolo - L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte a Falerone: a chiamare i soccorsi sono stati i residenti svegliati dal rumore dello schianto ... Riporta msn.com

Fiorella Monni di Orune morta dopo l'incidente stradale - L'Unione Sarda.it - Auto contro un albero, morta la quarantenne di Orune L’incidente alle porte del paese: il cuore di Fiorella Monni ha smesso di battere in ospedale. Scrive unionesarda.it