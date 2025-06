Con il taglio dei tassi le banche accelerano sulle commissioni

Con il recente taglio dei tassi e le tensioni globali in atto, le banche europee si trovano di fronte a una sfida cruciale. Tra riduzioni delle commissioni e pressioni geopolitiche, il panorama finanziario si fa più incerto, mettendo a rischio la stabilità degli utili e l'andamento dei mercati azionari. È un momento decisivo che potrebbe ridefinire il futuro del settore bancario e dell'economia europea, lasciando molte domande senza risposta.

Il taglio dei tassi, le tensioni geopolitiche e i dazi americani sono le principali incognite per le banche europee che si preparano a chiudere il primo semestre dell'anno ed a comunicare i risultati. L'insieme di questi fattori negativi, secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, potrebbe portare a "un'inversione di tendenza nel ciclo positivo degli utili degli istituti di credito", mettendo in discussione l'avanzata dell'indice azionario stoxx 600 bank che, dalla fine del 2022, ha registrato una impennata del 135%, ai massimi di 17 anni. Un sostegno all'andamento azionario delle banche arriva dalla solidità patrimoniale, con un coefficiente Cet1 medio superiore al 14%, la propensione al riacquisto di azioni proprie e una serie di operazioni di fusione e acquisizione in corso in diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con il taglio dei tassi le banche accelerano sulle commissioni

