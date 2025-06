Con gli Usa i dazi tornano al 10 per cento Ecco quali saranno i settori che subiranno l’impatto e le regioni più colpite

Con il ritorno dei dazi americani al 10%, l'Italia si prepara a un nuovo scenario che coinvolgerà diversi settori e regioni. Anche se considerato "una soglia gestibile" dalla premier Meloni, l’incidenza sarà significativa in alcune aree strategiche. Che cosa significa questo per le nostre imprese? Scopriamo insieme quali sono i settori più colpiti e le regioni più vulnerabili, e come prepararsi alle sfide che ci attendono.

Si torna all’inizio, con gli USA i dazi per l’Italia saranno al 10 per cento, la stessa sovratassa ipotizzata a inizio anno. Uno scenario meno preoccupante, definito dalla premier Giorgia Meloni «una soglia gestibile» per l’Italia. Nei giorni scorsi, riporta La Stampa, la presidente del Consiglio si è anche preoccupata di chiamare il presidente di Confindustria Emanuele Orsini per rassicuralo nei sostegni per le imprese. L’impatto dei dazi USA prevede comunque una riduzione delle vendite. Secondo le stime della Svimez, su un totale di circa 67 miliardi di euro di esportazioni, un ricarico del 10% sui prezzi farebbe diminuire del 4,3% le nostre vendite verso gli Usa per un valore complessivo di 2,9 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Open.online

