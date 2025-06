comune ausl ecco due nuovi defibrillatori

Ozzano dell’Emilia si conferma sempre più territorio ‘cardioprotetto’, con l’installazione di due nuovi defibrillatori di ultima generazione in punti strategici. Questa iniziativa, frutto di un’intensa collaborazione tra Comune e Azienda Usl, sottolinea l’impegno della comunità nel garantire sicurezza e tempestività di intervento. Con queste installazioni, Ozzano rafforza il suo ruolo di città attenta alla salute dei cittadini, avvicinandosi a un futuro più sicuro e protetto per tutti.

Ozzano dell’Emilia sempre più territorio ‘cardioprotetto’: due nuovi defibrillatori in arrivo in punti considerati nevralgici per il territorio del comune della Bassa bolognese. Su slancio dell’amministrazione comunale, infatti, prosegue il percorso verso un territorio sempre più cardioprotetto a Ozzano dell’Emilia. Grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Azienda Usl saranno installati due nuovi defibrillatori esterni di nuova generazione: uno fuori dal Centro civico Vason, nella frazione di Ponte Rizzoli in via Duse, e uno davanti alla Sala Raparelli nella centralissima via degli Orti. Si tratti di luoghi di aggregazione del territorio, anche da parte di fasce di popolazione più anziana, e per questo sono stati considerati come ‘spot’ idonei a munirsi di questi sofisticati dispositivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it