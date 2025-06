Compiti per le vacanze | perché sono inutili secondo il pediatra Farnetani

Le vacanze sono un momento di rigenerazione e scoperta, ma la tradizione dei compiti estivi spesso mette in discussione questa pausa meravigliosa. Il pediatra Italo Farnetani denuncia che assegnare compiti durante l’estate non solo è inutile, ma può danneggiare il benessere psicofisico dei giovani. È ora di ripensare a cosa davvero serve ai nostri figli: il loro equilibrio, non le verifiche.

La proposta del pediatra Italo Farnetani di abolire i compiti delle vacanze accende il dibattito. Secondo l’esperto, obbligare gli alunni a studiare durante l’estate non è solo inutile ma dannoso per il loro benessere psicofisico, violando il diritto fondamentale al riposo. Tutti contro i compiti per le vacanze: una questione di benessere Il pediatra Italo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

