Como scatenato sul mercato | nuovo colpo in arrivo!

Il Como si conferma protagonista indiscusso nel calciomercato di Serie A, con un colpo da leccarsi i baffi in arrivo. La società sta lavorando senza sosta per consegnare a mister Fabregas una rosa che unisca talento giovane e esperienza, rafforzando così le ambizioni dei Lariani. Dopo aver speso 25 milioni per Baturina, il club è ormai pronto a mandare in porto un altro colpo di grande livello, puntando a dare ulteriore linfa alla squadra e sorprendendo tutti.

Il Como si sta prendendo la scena del calciomercato di Serie A: è in arrivo un altro innesto di livello per Cesc Fabregas. Sta proseguendo a passo spedito e senza intoppi la campagna acquisti del Como. I Lariani hanno come obiettivo quello di consegnare nelle mani di mister Cesc Fabregas una rosa che abbia il giusto mix tra giocatori di prospettiva e figure più esperte. Dopo Baturina, costato 25 milioni di euro, il Como è in procinto di mandare in porto una nuova operazione. La società lombarda è sempre più vicina dal chiudere il colpo dall’ Olanda. Como scatenato: nuovo innesto per Fabregas. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Como starebbe spingendo per  definire la trattativa con l’ AZ Alkmaar in merito all’acquisto di Jayden Addai. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Como scatenato sul mercato: nuovo colpo in arrivo!

In questa notizia si parla di: como - arrivo - scatenato - mercato

Maltempo in arrivo, niente chiusure sulla A9: il tratto Lomazzo sud–Como Centro resta aperto - Malgrado l'arrivo del maltempo, la A9 Lainate-Como-Chiasso rimane aperta. È stata annullata la prevista chiusura del tratto tra Lomazzo sud e Como centro, direzione confine di Stato, a partire dalle 22 di questa notte.

+++BARLETTA SCATENATO SUL MERCATO: IN ARRIVO ALTRI COLPI? - SERIE C: RAFFAELE RESTA SULLA PANCHINA DEL CERIGNOLA? RIVOLUZIONE TOTALE A FOGGIA - PROMOZIONE, TORNA A PARLARE SAVERIO BUFI: LIVE A TELESVEVA S Vai su Facebook

Translate post#Como scatenato sul mercato #26giugno https://bmbr.cc/ryh6otd Vai su X

Como scatenato sul mercato: si tratta per Kühn del Celtic; Como scatenato, è fatta per Jesus Rodriguez del Betis: operazione da 28 milioni; Il punto sul mercato in A: Como scatenato, il Milan rivoluziona, Napoli lavora su più fronti.

Colpo Como, è fatta per Jesus Rodriguez: le cifre dell'affare - Como scatenato sul mercato: dopo l'ufficialità dell'arrivo di Baturina, dopo il tandem milanista Thiaw- msn.com scrive

Como scatenato, è fatta per Jesus Rodriguez del Betis: operazione da 28 milioni - Como scatenato, è fatta per Jesus Rodriguez del Betis: operazione da 28 milioni Il Como continua a stupire sul mercato: come riportato dal'esperto di mercato Fabrizio Romano, è tutto fatto per l’arriv ... informazione.it scrive