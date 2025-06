Como armato di coltello e ubriaco minaccia i clienti di una gelateria del centro | arrestato

Una notte di paura e tensione nel cuore di Como, dove un uomo armato di coltello e alterato dall'alcol ha seminato il panico tra i clienti di una gelateria. La pronta risposta della polizia ha evitato il peggio, portando all’arresto del 24enne pachistano. Un episodio che sottolinea l’importanza di interventi rapidi per garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere la calma in momenti di emergenza.

Como, 29 giugno 2025 – È stato arrestato dalla polizia, chiamata per segnalare la presenza di un uomo che, armato di coltello, minacciava i clienti di una gelateria, sabato notte. L’intervento della Volante è avvenuto alla 1.30 sul lungolario Trento, trovando poco distante l’uomo indicato, un pachistano di 24 anni, che si era seduto apparentemente tranquillo. Gli agenti gli hanno trovato e sottratto un coltello da 12 centimetri.  Sviene per terra, completamente ubriaco. Arriva la polizia e gli trova due coltelli nello zaino: 38enne nei guai Calci ai poliziotti . Ma quando lo hanno fatto salire in auto per portarlo in Questura e identificarlo, ha iniziato a dimenarsi violentemente, e a sferrare pugni e calci contro finestrini e il plexiglass divisorio di sicurezza della volante, senza riuscire a danneggiare nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it