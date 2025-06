Commercio | expo delle importazioni RCEP libera nuove opportunita’ nel mercato cinese

L'apertura del commercio internazionale si conferma una delle più grandi opportunità per le aziende italiane, grazie alla RCEP e alla recente Expo delle Importazioni a Linyi. La Cina, con il suo vasto mercato potenziale, rappresenta un'occasione unica per espandere i propri orizzonti e rafforzare le relazioni commerciali. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 300 fornitori e 5.000 acquirenti, dimostrando quanto sia cruciale approfittare di queste nuove possibilità. Per scoprire di più, visita il video ufficiale.

"La Cina e' un mercato potenziale molto grande per noi". La quarta RCEP Regional (Shandong) Import Commodity Expo, tenutasi a Linyi, in Cina, ha attirato oltre 300 fornitori internazionali e piu' di 5.000 acquirenti nazionali e stranieri.

