Commercio | economista italiano OMC cruciale per risolvere tensioni globali

In un mondo sempre più interconnesso, le tensioni commerciali globali richiedono soluzioni efficaci e condivise. Secondo l’economista italiano Mario Tirelli, l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) rappresenta un punto di svolta cruciale per affrontare le dispute tariffarie che coinvolgono quasi tutti i paesi. Solo attraverso un impegno multilaterale sincero si potrà garantire stabilità e crescita sostenibile a livello globale.

Le tensioni tariffarie globali iniziate dagli Stati Uniti (USA) dovrebbero essere affrontate attraverso la piattaforma multilaterale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha detto un esperto italiano di economia. Mario Tirelli, professore di economia presso l’Universita’ di Roma Tre, ha detto a Xinhua venerdi’ che le attuali dispute commerciali guidate dagli Stati Uniti si sono allargate fino a coinvolgere quasi tutto il mondo, compresa l’Unione europea (UE), e stanno causando un’incertezza crescente, una situazione che ha descritto come “negativa per l’UE”. “I settori piu’ importanti del commercio internazionale tra l’Ue e gli USA sono i macchinari e le attrezzature per il trasporto, che hanno rappresentato quasi il 40% di tutte le esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti nel 2024”, ha osservato Tirelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Commercio: economista italiano, OMC cruciale per risolvere tensioni globali

In questa notizia si parla di: commercio - italiano - tensioni - globali

UNCTAD, calo consecutivo degli investimenti diretti esteri del mondo Il 19 giugno la Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha pubblicato il "Rapporto 2025 sugli investimenti globali". Secondo il rapporto, nel 2024 gli investi Vai su Facebook

Aifi: il private capital in Italia spinge nonostante le tensioni globali, trend stabile in Liguria; Maggio rompe gli schemi: mercati in rally tra utili solidi e tensioni globali; Dazi doganali: ecco il software che aiuta le aziende impegnate nel commercio internazionale a ridurre i costi.

Camere di commercio all’estero, una rete globale per il made in Italy - A Cosenza la Convention annuale dal 21 al 23 giugno: 200 delegati provenienti da 63 Paesi, in rappresentanza delle 86 Camere italiane nel mondo ... Riporta ilsole24ore.com

Conflitti e tensioni globali minacciano il 10% dell’export italiano - Secondo un’analisi dettagliata condotta da Confartigianato, le attuali crisi mondiali, che spaziano dal Medio Oriente al conflitto russo- Scrive informazione.it