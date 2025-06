Comincia Wimbledon 2025 | tutta la messe di italiani in campo tra lunedì e martedì

Comincia Wimbledon 2025, un’edizione da non perdere, con l’Italia protagonista tra le favorite. Da lunedì 30 giugno a martedì 13 luglio, il prestigioso torneo britannico vedrà in campo ben 14 talenti italiani, pronti a sfidare i più forti del mondo. Tra loro, spicca Fabio Fognini, pronto a scrivere un’altra emozionante pagina di questa storica manifestazione. Il...

Domani, lunedì 30 giugno, prenderà il via Wimbledon. Lo Slam più importante dell’anno terrà banco fino al 13 luglio e si preannunciano due settimane particolarmente intense. In casa Italia saranno ben 14 i rappresentanti presenti in tabellone. Si parla di 11 uomini e di 3 donne. Nel day-1 saranno sette gli alfieri nostrani a calcare l’erba dell’All England Club. Di sicuro, colui che godrà di un ‘privilegio’ particolare sarà Fabio Fognini. Il ligure, sul finire della sua carriera, affronterà sul campo centrale il campione in carica, Carlos Alcaraz. Sarà sicuramente significativo per Fognini vivere una partita del genere, al cospetto di un giocatore che sta esprimendo un tennis straordinario e si candida al terzo successo consecutivo a Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Comincia Wimbledon 2025: tutta la messe di italiani in campo tra lunedì e martedì

Italiani tutti fuori dai tornei Atp 500 di Halle e Londra, tappa di avvicinamento verso Wimbledon che comincia il prossimo 30 giugno. Da qui fino al prestigioso torneo slam c'è solo l'Atp 250 di Eastbourne (ovviamente sull'erba) dove non parteciperanno né il N1

