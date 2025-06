Come sta Vittoria Guazzini dopo la caduta? Il responso sull’infortunio

Vittoria Guazzini si è resa protagonista di un brutto incidente durante una gara, riportando una frattura alla testa del radio destro. Dopo aver rassicurato i suoi tifosi, la ciclista toscana ha condiviso con trasparenza le sue condizioni, evidenziando come non sia nulla di grave, seppur dolorante. Restiamo in attesa di aggiornamenti sul suo percorso di recupero, certi che la sua forza e determinazione la porteranno presto a tornare in sella.

AGGIORNAMENTO 9.44: Vittoria Guazzini ha riportato la frattura della testa del radio destro. AGGIORNAMENTO 20.25. Vittoria Guazzini tranquillizza attraverso i microfoni di Tuttobici: “ Mi dispiace avervi fatto spaventare tanto. Fortunatamente nulla di grave, ho solo un po’ di male al braccio e al bacino. Purtroppo ho battuto proprio dove mi sono rotta nel 2023 durante la ricognizione alla Roubaix “. — Vittoria Guazzini si è resa protagonista di una bruttissima caduta quando mancavano circa trentacinque chilometri al termine della prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo. Lungo un tratto in discesa la 24enne toscana, che due giorni fa aveva conquistato il secondo tricolore consecutivo a cronometro, è andata a sbattere violentemente contro un muro lungo un tratto in discesa, mentre si trovava nelle posizioni che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sta Vittoria Guazzini dopo la caduta? Il responso sull’infortunio

