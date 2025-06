Come ai tropici Ondata di caldo non ci sono buone notizie | avanti così

L'Italia si trasforma in un forno a cielo aperto, con temperature record che sembrano provenire dai tropici. L'anticiclone Pluto tiene alta la tensione, facendo salire il termometro fino a 40°C in molte città , e le previsioni non sono affatto rassicuranti. Come affrontare questa ondata di caldo senza precedenti? Scopriamo insieme i rischi e i consigli per proteggersi da questa calura estrema.

Roma, 29 giugno 2025 - Si soffoca. E siamo ancora a giugno. L' anticiclone Pluto non molla la presa sull'Italia, anzi, nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore pulsazione che farĂ aumentare le temperature fino a 38-40° in molte delle nostre cittĂ almeno per tutta la prima parte di luglio. Quaranta gradi, va detto, che in diverse localitĂ sono giĂ stati raggiunti piĂą volte nei giorni scorsi. Sommario  Come ai tropici. Eventi meteo senza precedenti. Niente tregua anche di notte. Il mix temperature e umiditĂ . Il rischio (violenti) temporali. La mappa di 3bmeteo. Come ai tropici. Antonio Sanò, di ilMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Come ai tropici”. Ondata di caldo, non ci sono buone notizie: avanti così

