Colto da malore sul monte | escursionista soccorso in quota

Un'escursione tra le meraviglie del Monte Pizzoccolo si è trasformata in un'operazione di soccorso a causa di un'improvvisa emergenza. L’ondata di caldo intenso ha messo a dura prova gli escursionisti, rischiando di scatenare tragedie in alta quota. I soccorritori sono intervenuti prontamente per salvare un uomo colto da malore a 1450 metri, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la preparazione e l’attenzione in ambienti montani.

Il caldo intenso di questi giorni ha rischiato di trasformare un'escursione panoramica in tragedia. È successo ieri sul Monte Pizzoccolo, sopra Toscolano Maderno, dove un uomo ha accusato un malore mentre si trovava a circa 1450 metri di quota. La richiesta di aiuto è partita intorno alle 13. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: malore - monte - quota - colto

Malore in cima al Monte Strega. Salva in elicottero - Un'escursionista in solitaria ha raggiunto la vetta del monte Strega, ma lì ha subito un malore a causa di un drastico calo di zuccheri.

C'è ancora tanta neve in quota! Questa mattina due ragazzi si sono trovati in difficoltà arrivati al Bivacco del Marmol sulla Schiara, per la presenza di grandi quantità di neve. Alle 9.15 circa la Centrale del 118 è stata attivata da due diciottenni di Padova, saliti q Vai su Facebook

Escursionista colto da malore sul Monte Pizzocolo, interviene il Soccorso Alpino; Colto da malore sul monte: escursionista soccorso in quota; Toscolano Maderno: escursionista soccorso in quota sul Monte Pizzoccolo.

Escursionista ventottenne colto da malore al Bivacco Fiamme Gialle - Un uomo 29enne residente a Modena è stato soccorso nella serata di ieri perché colto da un malore mentre si trovava da solo al Bivacco ... Riporta valtellinanews.it

Escursionista colto da malore sul Monte Pizzoccolo: soccorso dal Cnsas - Intervento congiunto sul versante bresciano del Garda: l’uomo ha accusato un colpo di calore a 1450 metri. Secondo quibrescia.it