Colpo Jashari dall’intesa col Milan alla posizione del Club Brugge | la situazione | CMIT

Il mercato estivo si infiamma con rumor su Jashari, il centrocampista al centro delle attenzioni di Milan e Club Brugge. La trattativa è intricata, ma i rossoneri non mollano, determinati a rinforzare il reparto mediano. Mentre aspettiamo aggiornamenti su Ricci e altri obiettivi, il destino di Jashari potrebbe riscrivere le strategie di mercato del Diavolo. La sfida è aperta: chi avrà la meglio?

Le ultime sul centrocampista che tanto piace al Milan: la trattativa è complicata, ma il Diavolo vuole provarci Chiuso l’affare Samuele Ricci, atteso nei prossimi giorni a Milano, Igli Tare si sta concentrando su altri obiettivi. Il focus è ancora sul centrocampo. Colpo Jashari, dall’intesa col Milan alla posizione del Club Brugge: la situazione CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Luka Modric e l’italiano, infatti, non bastano: l’albanese vuole a tutti i costi mettere le mani su Ardon Jashari. La trattativa con il Club Brugge si sta rivelando davvero complicata, facendo ritornare in mente l’affare Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Colpo Jashari, dall’intesa col Milan alla posizione del Club Brugge: la situazione | CM.IT

