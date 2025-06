Colpaccio Sarzana | Tabarelli è rossonero

L’Hockey Sarzana chiude il mercato con un colpaccio da primo della classe: l’ingaggio di Lucas Tabarelli, l’attaccante argentino che ha segnato 25 reti in A1 la scorsa stagione. Con questa mossa, i rossoneri si preparano a vivere una nuova entusiasmante stagione nel massimo campionato, puntando su talento e determinazione. La società conferma così la sua ambizione di dominare ancora una volta nel panorama dell’hockey su prato italiano.

L’Hockey Sarzana chiude il mercato con il botto. Il club rossonero in vista della diciassettesima stagione consecutiva nel massimo campionato di serie A1 ha ingaggiato Lucas Tabarelli. Dopo l’arrivo di Jan Munè dal Barcellona il presidente Maurio Corona ha ufficializzato il passaggio in maglia rossonera dell’attaccante argentino Lucas Tabarelli dal Giovinazzo. Nella scorsa stagione in Puglia in seire A1 ha messo a segno 25 reti. Un giovane di qualità che il club sarzanese segue da anni. Adesso finalmente indosserà la casacca numero 7. Giocatore di fantasia, velocità e forza nell’affrontare uno contro uno l’avversario. 🔗 Leggi su Lanazione.it